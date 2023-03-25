Мурашки по коже: как выглядит Волька из «Старика Хоттабыча» спустя столько лет (фото)

Алексей Литвинов стал известен публике по комедии «Старик Хоттабыч», в которой исполнил роль Вольки, юного друга волшебника. После участия в ленте Геннадия Казанского артиста начали приглашать в другие картины, но Литвинов не был в восторге от актерской профессии.

Звезда экрана отказывал всем режиссерам, так как твердо решил не связывать свою жизнь с актерской игрой. Окончив школу, он поступил в Ленинградский электромеханический техникум, а потом устроился на работу в метрополитен Северной столицы.

На экраны 78-летний Литвинов возвращался лишь несколько раз. Уже в зрелом возрасте он снялся в трех картинах: «Горе от ума», «Царь Федор Иоаннович» и «Враг народа — Бухарин». Также он стал гостем ностальгического выпуска шоу «Привет, Андрей!», где рассказал о своей жизни.

Появление экранного Вольки шокировало зрителей программы по всей стране. Обсуждая выпуск, миллионы поклонников отметили: они не ожидали, что артист так состарился. По их мнению, прошедшие годы заметно его изменили и в седом дедушке больше не узнать лучшего друга джина Хоттабыча.