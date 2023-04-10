Мурашки по коже: Гагарин предсказал свою смерть в письме супруге

Юрий Гагарин трагически погиб 27 марта 1968 года. Летчик не справился с управлением опытным самолетом МиГ-15УТИ и разбился, а его смерть стала общемировой трагедией. Миллионы людей скорбели по первому человеку, отправившемуся в космос, но лишь самые близкие знали, что он сам предсказал свой уход.

Как оказалось, еще перед полетом в космос Гагарин написал прощальное письмо своей супруге Валентине. В тексте послания он просит ее не горевать, если он вдруг не вернется из героической миссии, и быть готовой к его смерти, ведь несчастье может произойти с ним в любой момент.

«Бывает, что на ровном месте человек падает и ломает себе шею... Никто не гарантирует, что его завтра не задавит машина», — писал летчик.

В итоге спустя семь лет несчастный случай оборвал жизнь первого космонавта, который лишь несколько недель назад отпраздновал свой 34-й день рождения.