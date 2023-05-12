Мурашки по коже: эту девушку, пропавшую на глазах у сотен людей, ищут уже 7 лет

Дарья Бульба с детства мечтала прославиться в качестве топ-модели. Уже в 2013 году она начала сниматься для каталогов, а спустя несколько лет отправилась за границу — в Италию, Грецию, Турцию. Но весь мир узнал ее имя после поездки в Шанхай.

Дело в том, что в августе 2016 года Дарья бесследно пропала на одной из самых оживленных улиц города. Она шла в наушниках на встречу со своим знакомым, но исчезла, растворившись на одной из набережных.

Близкие девушки тут же обратились в местную полицию, но стражи порядка не спешили заниматься ее делом. Сначала родителей Дарьи заверяли, что расследование идет по плану, но спустя два месяца ее отец решил сам приехать в Шанхай, ведь не дождался никаких результатов. Как оказалось, у следователей на самом деле нет ни одной зацепки, поэтому они не знают, что именно могло случиться в тот день. Сначала они предполагали, что она покончила жизнь самоубийством, спрыгнув в воду, потом были уверены, что ее похитили. Но в итоге так и не пришли к единому мнению.

Местонахождение Дарьи неизвестно до сих пор. Полицейским так и не удалось обнаружить хоть какие-то следы девушки, а близкие не нашли никаких зацепок. Но семья Дарьи продолжает надеяться, что однажды их дочь вернется домой.