Мурашки по коже: эта мода из прошлого убивала девушек

Современные девушки могут одеваться и краситься (или не краситься) как угодно. Но так было не всегда. Каких-нибудь 150-200 лет назад представительницы прекрасного пола в стремлении следовать модным трендам наносили себе увечья и отравляли свой организм, вплоть до летального исхода.

Вместо нынешних 10-сантиметровых шпилек флорентийские красавицы носили 50-сантиметровые чопины. Передвигаться в туфлях на огромной подошве было непросто. Зато они отчасти оберегали знатную даму от уличной грязи.

Корсеты были неотъемлемой деталью женского гардероба. Закупоренное в «темницу» из китового уса тело деформировалось. Из-за нехватки воздуха (а не от переизбытка чувств, как можно увидеть во многих фильмах) несчастные модницы падали в обмороки.

Благородные дамы в Викторианской Англии применяли пудру с мышьяком для достижения эффекта бледной кожи. Веснушки выводили уксусом, а депиляцию проводили при помощи смеси извести и мышьяка.

Кринолиновые платья стали убийцами не менее 3000 женщин. Объемные одеяния со множеством юбок делали девушку маломобильной. Она не могла пройти в дверной проем самостоятельно и тем более потушить загоревшийся от случайно задетой свечи наряд. Так погибла возлюбленная Афанасия Фета Мария Лазич. Ей он посвятил одно из своих стихотворений («Когда читала ты мучительные строки...Там человек сгорел»).