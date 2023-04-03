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Мурашки по коже: эта мода из прошлого убивала девушек

3 апреля 2023 17:00
Мурашки по коже: эта мода из прошлого убивала девушек

Тренды медленно отравляли девушек и вынуждали их гореть заживо.

Современные девушки могут одеваться и краситься (или не краситься) как угодно. Но так было не всегда. Каких-нибудь 150-200 лет назад представительницы прекрасного пола в стремлении следовать модным трендам наносили себе увечья и отравляли свой организм, вплоть до летального исхода.

Вместо нынешних 10-сантиметровых шпилек флорентийские красавицы носили 50-сантиметровые чопины. Передвигаться в туфлях на огромной подошве было непросто. Зато они отчасти оберегали знатную даму от уличной грязи.

Корсеты были неотъемлемой деталью женского гардероба. Закупоренное в «темницу» из китового уса тело деформировалось. Из-за нехватки воздуха (а не от переизбытка чувств, как можно увидеть во многих фильмах) несчастные модницы падали в обмороки.

Благородные дамы в Викторианской Англии применяли пудру с мышьяком для достижения эффекта бледной кожи. Веснушки выводили уксусом, а депиляцию проводили при помощи смеси извести и мышьяка.

Кринолиновые платья стали убийцами не менее 3000 женщин. Объемные одеяния со множеством юбок делали девушку маломобильной. Она не могла пройти в дверной проем самостоятельно и тем более потушить загоревшийся от случайно задетой свечи наряд. Так погибла возлюбленная Афанасия Фета Мария Лазич. Ей он посвятил одно из своих стихотворений («Когда читала ты мучительные строки...Там человек сгорел»).

Фото: Кадр из фильма «Титаник», 1997
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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