Мурашки по коже: что стало с победительницей шоу «Голос 60+» Лидией Музалевой

Победительница первого сезона музыкального шоу Лидия Музалева выигранные деньги потратила на аранжировки своих песен и новые концертные костюмы. Исполнительница из Красноярская гастролирует по Сибири, буквально на днях у артистки намечено новое выступление.

Сейчас финалистка «Голоса 60+» выступает в тандеме с дочерью — экс-солисткой группы «Кострома» — и мечтает вывести на сцену внучку. Правда, та, судя по всему, выбрала для себя другую творческую стезю — живопись.

67-летняя артистка буквально светится от счастья — как на сцене, так и за ее пределами — и кажется еще моложе, чем во время участия в проекте. Поклонники заваливают женщину комплиментами в социальных сетях.

«Огромное спасибо вам за радость, которую вы дарите зрителям!», «Преклоняюсь перед вашим талантом! Вы чудесная женщина!», «Спасибо за ваш труд и ваш голос. За русскую душу, за русскую традицию», — пишут поклонники Лидии.

Музалева выпустила три альбома. Худрук и главный дирижер Красноярского филармонического русского оркестра Александр Бардин хвалил певицу за необыкновенную работоспособность, проникновенное проживание образа и, конечно, певческий дар.