Мурашки по коже: что Бодров говорил о своем сходстве с Данилой Багровым

Актер верил, что роль досталась ему не просто так.

Дилогия фильмов Алексея Балабанова «Брат» мгновенно получила статус культовой. Ни до, ни после него никому не удавалось так точно передать дух неспокойных 1990-х. Успех картин во многом объяснялся и талантом исполнителя главной роли.

Смелого и решительного Данилу Багрова сыграл Сергей Бодров-младший, для которого этот образ стал центральным в карьере. И зрители, и критики сошлись во мнении, что актер точно попал в роль. Это неслучайно, ведь как только Балабанов получил согласие звезды на съемки, то начал писать роль специально под него.

У актера получилось воплотить на экране противоречивого героя — и бандита, и рыцаря одновременно. После выхода первой части его немедленно начали ассоциировать с Багровым: фанаты подозревали, что он не играл, а просто показывал себя.

Артист признавался, что из-за недостатка профильного образования действительно был вынужден передать персонажу множество личных качеств. И в какой-то момент он даже ощутил пугающее родство с Багровым.