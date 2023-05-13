Мурашки по коже: бывшая едва избавилась от самого жуткого «подарка» Высоцкого

Владимир Высоцкий прожил в браке с Мариной Влади десять непростых лет, которые перевернули их жизни. После смерти великого барда многие вещи напоминали французской актрисе о бывшем возлюбленном. Лишь в 2015 году Влади избавилась от последнего и жутковатого «подарка» Высоцкого и почувствовала себя намного свободнее.

После смерти Владимира Семеновича актриса впала в затяжную депрессию. Картины, книги и иконы, напоминающие о Высоцком, стали для нее своеобразными реликвиями. Среди этих ценных предметов оказалась и посмертная маска артиста, выполненная из бронзы по поручению актрисы.

Восемь лет назад Влади перебралась в небольшую квартиру в Париже. Она физически не могла взять с собой все вещи, нажитые годами, и даже те, которые были связаны с ее бывшим мужем. Марина решила продать все эти предметы, в том числе и бронзовую маску.

Поступок Влади возмутил фанатов Высоцкого, которые расценили это как кощунство. Тем не менее актриса распрощалась со многими вещами, среди которых была и жуткая маска. С большим трудом она продала эту мрачную реликвию, после чего ощутила себя намного свободнее.