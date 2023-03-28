Мурашки по коже: ахнете, увидев, какой была в подростковом возрасте Чехова (фото)

Анфиса Чехова рассказала про ажиотаж вокруг своих форм в школьные годы. 45-летняя актриса и телеведущая сетовала, что была полной.

«У меня рано все выросло, а мальчики меня дразнили», — призналась Чехова.

Одним из прозвищ знаменитости было Мадам Грицацуева. Кличка знойной пышнотелой женщины-мечты, как казалось одноклассникам Чеховой, была ей очень к лицу.

Однако ее подростковые фотографии говорят об обратном. На них счастливая и улыбающаяся девушка-брюнетка в окружении «заклятых» подруг. Или она же в купальнике на берегу реки. Анфиса была облачена в лиф без бретелек и в весьма скромного вида слипы. Жаркая фотография из школьных времен не оставила равнодушными ни поклонников артистки, ни телезрителей.

Несмотря на яркую внешность и харизму, романтические отношения Чехова в школе не построила. Впервые она поцеловалась будучи выпускницей — в 16 лет.