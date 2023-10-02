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«Мумия» при жизни: любимая всеми Ассоль изуродовала себя пластикой

2 октября 2023 11:45
«Мумия» при жизни: любимая всеми Ассоль изуродовала себя пластикой

Потеряла себя в погоне за вечной молодостью.

Сегодня большинство артистов прибегают к услугам пластических хирургов. Кажется, стоит провести простую операцию, и лицо будет, как в юности. Однако возможности врачей небезграничны: это доказывает пример Анастасии Вертинской. Звезда картин «Алые паруса» и «Человек-амфибия» изменилась до неузнаваемости.

В молодости актрису называли самой красивой в отечественном кино. Сочетание восточных и европейских черт, пронзительные голубые глаза рыси и кукольные черты лица — все это делало внешность звезды неповторимой. Но после первых признаков старения Вертинская пришла в ужас и решилась на серьезную трансформацию.

Артистка прошла через блефаропластику, увеличение губ, подтяжку лица и другие операции и процедуры. Секс-символ СССР перестали узнавать поклонники: ее черты «поплыли», а мускулы на лице перестали двигаться. Остается надеяться, что хотя бы сама Анастасия Вертинская довольна результатом.

«Мумия» при жизни: любимая всеми Ассоль изуродовала себя пластикой
Фото: Кадр из фильма «Человек-амфибия» (1961), кадр из шоу «Док-Ток»
Алла Новикова
Алла Новикова
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