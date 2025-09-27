Меню
Киноафиша Статьи «Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест)

«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест)

27 сентября 2025 19:05
«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест)

«Операцию "Ы"» вы бы сразу узнали, так что Шурика тут не ждите.
 

Для тех, кто застал советское время, автомат с газировкой — это целый пласт воспоминаний: вкус «ситро» за три копейки, звон монеток и стеклянных стаканов, очередь в летний зной. Эти автоматы были неотъемлемой частью городского пейзажа и частым гостем в кино.

Режиссеры любили помещать героев рядом с этими аппаратами. Заветный стаканчик с водой мог стать местом для важного разговора, символом встречи или даже деталью, характеризующей эпоху.

Мы решили посвятить тест этим автоматам. Попробуйте угадать пять советских фильмов по кадру, где фигурирует легендарный аппарат с газировкой. Сможете ли вы вспомнить, в каких сценах они мелькали? Сейчас проверим!

Ранее мы писали: От «Приключений Электроника» до «Ивана Васильевича»: угадайте актера СССР по 3-м фильмам с его участием (тест)

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
1 комментарий
