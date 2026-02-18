«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах

«Инфаркт микарда, вот такой рубец» — стоит произнести эту фразу, и перед глазами сразу встают кадры из любимой комедии «Любовь и голуби». Цитаты из советских фильмов давно стали частью нашей речи, их узнают с полуслова. Но сможете ли вы не просто узнать фильм, а правильно продолжить крылатую фразу?

Этот тест не для новичков. Только настоящие киноманы, выросшие на классике отечественного кинематографа, пройдут его без единой ошибки. «Муля, не нервируй меня!» — кто не помнит эту фразу из «Подкидыша»? Все, кто смотрел кино на черно-белых ТВ улыбнулись, вспомнив классику. А что насчет других цитат?

Мы собрали самые известные фразы из советских фильмов, но задание усложнили. Нужно не просто вспомнить, из какой картины фраза, а выбрать правильное продолжение из трёх вариантов. Проверьте себя: насколько хорошо вы помните родное кино?