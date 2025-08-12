Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля

В Голливуде любят говорить про «творческие правки». Но когда релиз «Шрэк 5» откладывают второй раз за год — это начинает напоминать катастрофу. И судя по всему, сейчас мультфильм переделывают с нуля из-за сетевых сыщиков.

Почему историю Шрэка задерживают

Universal и DreamWorks сдвинули премьеру «Шрэка 5» на 30 июня 2027-го. Официальная версия — студия хочет выйти в летний сезон, чтобы собрать кассу, как это было с «Гадким я» и «Драконом». Неофициальная — интернет слил весь сценарий, и теперь аниматорам придётся рисовать большую часть сцен заново.

Виноват один тиктокер. Парень выложил ролик с «прогнозом» сюжета: дочь Шрэка — бунтарка, мечтающая покинуть болото, а сам Шрек встаёт в позу строгого отца.

В финале, после череды путешествий по мультивселенной, он её находит и... отпускает, переосмыслив свое поведение. У ролика миллионы просмотров и алгоритмы сделали своё — и уже через неделю мемы с этой «утечкой» стали пересылаться чаще официальных постеров.

Другие проблемы мультика

Фанаты начали обсуждать не трейлер, а концовку, которую они сами придумали. Для фильма с бюджетом в $100 миллионов — это худший сценарий. В DreamWorks понимают: если зритель идёт в зал зная каждую сцену, сборы прекратятся уже на второй неделе.

Учитывая разразившийся ранее скандал с изменением графики, студия не готова к таким рискам. Конспирологи в Сети считают, что сейчас сюжет переписывают, а мульт монтируют с нуля. Шутки и мизансцены будут переписывать, финал полностью изменят.

И если это правда — нас ждёт первый случай, когда TikTok не просто «спойлернул» блокбастер, а изменил его ещё до выхода.

Вопрос в другом: успеют ли они сделать из этого новую «бомбу» или зрителям придется смотреть второсортный проект и уповать, что Шрэк, Осел и Фиона спустя долгие годы смогут вытащить его на своей харизме.

