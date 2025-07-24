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Киноафиша Статьи Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет

Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет

24 июля 2025 20:03
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет

А второе уже переносили на большой экран, но... лучше бы не переносили.

Прошло больше двадцати лет с премьеры «Властелина колец», а ни одна фэнтези-экранизация так и не смогла повторить его успех. Кто-то честно пытался (привет, «Хроники Нарнии»), кто-то сразу пошел не туда («Эрагон», мы на тебя смотрим). Но где-то в недрах книжных полок все еще лежат истории, которые в правильных руках могут сотворить новую магию.

Мы спросили книжного блогера Марию, автора телеграм-канала «До конца главы», что она думает по этому поводу.

Мнение критика: хорошее фэнтези — не значит экранизируемое

Эксперт заявила «Киноафише», что настоящие любители книжного фэнтези чаще всего мечтают о качественной экранизации двух циклов — «Темной башни» Стивена Кинга и «Хроник Амбера» Роджера Желязны».

Темная башня: семь томов, которые не влезли в полтора часа

Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет

Попытка экранизировать «Темную башню» уже была — и закончилась так, что Кинг сам еле сдерживался в интервью. И как же мы его понимаем!

Фильм 2017 года с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи оказался на редкость пустым: сценаристы попытались уместить в один фильм весь цикл, но в итоге испарилась и атмосфера, и философия, и эпичность.

Зато теперь проектом занимается Майк Флэнеган («Призрак дома на холме», «Полуночная месса») — и это совсем другой разговор. Он планирует пять сезонов и два полнометражных фильма, а главное — он обожает книгу и собирается следовать ей максимально близко.

Адаптация «Темной башни» в таком формате может стать мостом между фэнтези, вестерном и ужасами — чем-то совершенно особенным. В цикле Кинга свой Толкин: со своими мирами, героями, собственным «языком» и кодексом чести. Просто для него пока не нашлось нужного режиссера. Возможно, он уже нашелся.

Хроники Амбера: дворцовые интриги и мультивселенная — еще до того, как это стало мейнстримом

У «Хроник Амбера» история еще грустнее: сериал был анонсирован еще в 2016 году, но с тех пор экранизация подавала признаки жизни лишь один раз — в 2023 году. И то — в формате «мы все еще над ним работаем, все еще не закрыли проект»

Между тем «Амбер» — это десять книг с дворцовыми переворотами, братскими войнами, магией, параллельными мирами и вечными героями, которые способны возродиться и вечно воевать.

Мультивселенная здесь — не диковинка, а обязательный элемент: от теней Амбера до реальности Хаоса. При правильном подходе это может быть фэнтези уровня «Игры престолов» (не зря Джордж Мартин обожает эти книги), только еще масштабнее, с вечной темой власти, измены и личного выбора.

Конечно, конкурировать с наследием Толкина сложно — он был первым и сделал это слишком хорошо. Но и «Темная башня», и «Хроники Амбера» могут стать тем редким случаем, когда зрители включают сериал не для «посмотреть на фоне», а для погружения в новый мир. Причем взрослый, многослойный, философский.

А главное — эти истории уже написаны. Осталось только не испортить их во время переноса на экран. И не пытаться вместить тысячи страниц в несколько десятков минут.

Ранее мы также писали: Создали для войны, обращались как со скотом: иначе посмотрите на орков во «Властелине колец», узнав причину их службы у Саурона

Фото: Кадры из серии фильмов «Властелин колец», кадры из фильма «Темная башня» (2017)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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