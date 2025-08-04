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Мультфильм «Плохие парни 2» оказался круче фильма «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом — и вы не представляете, что они вытворили в космосе

4 августа 2025 17:38
Мультфильм «Плохие парни 2» оказался круче фильма «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом — и вы не представляете, что они вытворили в космосе

Да, в российской локализации обе франшизы называются одинаково. Да, мы тоже сперва слегка запутались.

В то время как Уилл Смит и Мартин Лоуренс бодро стареют в «Плохих парнях до конца», у DreamWorks случился свой сиквел — и, о чудо, он круче. По крайней мере, по оценке критиков на Rotten Tomatoes: 86% против скромных 65%. В «Плохих парнях 2» всё, конечно, на мультяшных стероидах — включая юмор, монтаж и самый абсурдный космический экшен года.

Мультфильм «Плохие парни 2» оказался круче фильма «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом — и вы не представляете, что они вытворили в космосе

Во второй части бывшие преступники — Волк, Змея, Пиранья, Акула и Тарантул — пытаются жить честно. Но, как это обычно бывает, прошлое настигло. Теперь их подставляют за серию ограблений, а подозрения падают на бывшего соратника, слишком уж радикально сменившего имидж.

Дальше — больше: новая банда злодеев (в том числе снежный леопард по кличке Кошка-Кошка) шантажирует героев, заставляя их снова стать грабителями. На кону — смарт-часы миллиардера, управляющие космической ракетой. И вот тут начинается безумие: сцена, где команда штурмует взлетающий космический шаттл, — эталон чистого мультяшного восторга.

Ураганная музыка от Дэниела Пембертона, клоунская хореография, грация акулы на высоте 15 тысяч метров, а также… внезапная шутка про метеоризм — Pixar так не умеет.

Мультфильм «Плохие парни 2» оказался круче фильма «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом — и вы не представляете, что они вытворили в космосе

Но что удивительно — мульт не только резвится, он говорит о важном. Об образе «плохого», о предрассудках, о праве на второй шанс. О том, как трудно быть хорошим, если общество продолжает видеть в тебе волка, змею или пиранью. Звучит по-детски, но работает и на взрослых.

Так что да, «Плохие парни 2» — это чистая радость. Без занудства, но с душой. И с поцелуем змеи и ворона — самым неожиданным романом лета.

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Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Плохие парни 2» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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