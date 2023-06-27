Мультфильм для мужчин с крепкими нервами: в СССР его показывали детям

Период перестройки вдохнул в советскую мультипликацию новую жизнь. Появились яркие и необычные работы, которые и сегодня многих повергнут в шок. Один из примеров — мультфильм «Медвежуть» 1988 года.

Это история о кошмарных снах, которые видит несчастный медведь Пугающие образы, жутковатая атмосфера и бессвязные ужасы — это зрелище явно не для детей, а для мужчин со стальными нервами. Современные родители вряд ли покажут своим детям этот мультфильм, но советские мальчики и девочки не избежали просмотра «Медвежути».

Даже сегодня трудно определить жанр этой анимации. Здесь и сюрреализм, и триллер, и хоррор, и психологизм. Киноманы даже усмотрели в мультике отсылки к известным киноработам, например, к «Космической Одиссее» Кубрика.

Вот что пишут о «Медвежути» современные зрители: «Смешной и оригинальный мультфильм о „кошмарах“. В нем и бобры-альбиносы, и утки, воспитывающие зайцев, и чудо-коробки-телепортаторы», «Мультфильм скорее для взрослых, чем для детей», «Максимально странноватый мультфильм».