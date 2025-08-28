Меню
Киноафиша Статьи Мультфильм «Бэмби» видели почти все: но немногие знают, кто герой на самом деле — мальчик или девочка

28 августа 2025 07:58
Некоторые зрители затрудняются дать ответ — все «из-за ресничек».

История олененка Бэмби, созданная австрийским писателем Феликсом Зальтеном и позже увековеченная в знаменитом мультфильме Disney, иногда вызывает вопрос у современных зрителей: а главный герой — это девочка или мальчик?

Путаница возникает из-за внешнего вида персонажа: большие глаза, длинные ресницы и изящные черты лица могут показаться несколько женственными. Например, в сети можно часто наткнуться на подобные комментарии:

«Диснеевский олененок Бэмби — девочка или мальчик? Когда увидел рисунок героя на футболках, то из-за ресничек подумал, что девочка. Но читал, что его озвучивал взрослый мужик…».

Что ж, понимаем. По одному лишь внешнему виду зверя бывает не так уж просто определить, тем более, когда и имя вроде б универсальное. Но все же есть однозначный ответ: Бэмби — мальчик.

В оригинальной книге и её экранизации студии Disney он является наследным принцем. Весь сюжет строится вокруг его пути от робкого олененка до взрослого и мудрого вожака, который, следуя стопам отца, берет на себя ответственность за защиту леса и его обитателей.

Кстати, озвучивали героя действительно мужчины: совсем маленький Бэмби говорил голосом Бобби Стюарта, юный Бэмби — голосом Донни Даннигана, повзрослевшего оленя озвучил Харди Олбрайт, а совсем взрослого — Джон Сазерленд.

Так что теперь вы знаете наверняка, Бэмби — это мужской персонаж, чей образ и история взросления являются центральной темой повествования. Его очаровательная внешность, характерная для Disney, не должна вводить в заблуждение — перед нами будущий вожак и защитник леса.

Фото: Кадр из мультфильма «Бэмби» (1942)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
