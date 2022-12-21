Мультфильм «80 дней вокруг света» подвергся жесткой цензуре: что скрыли от советских детей

Мультфильм «80 дней вокруг света», основанный на произведении Жюля Верна, дети по всему миру увидели в начале 1970-х. До СССР анимация добралась лишь в 1981 году и сразу имела абсолютный успех. За просмотром мультфильма советские школьники провели все зимние каникулы.

Но, как оказалось, для показа картину пришлось подвергнуть жесткой цензуре и беспощадному монтажу. Из 16 серий ленты советские дети увидели лишь 11. Вырезаны были некоторые путешествия главных героев по разным континентам: например, отрывки с монастырями на горе Афон, противоречащие политике атеизма, или описания традиций Ближнего Востока, которые могли обидеть выходцев из среднеазиатских республик.

Из-за сложных отношений с Китаем также были подвергнуты ликвидации сцены в этой стране. Кроме того, переводчики не стали акцентировать внимание на оплате лорда Мэйза в том случае, если миссия Филеаса Фогга провалится. Он должен был получить 1 тысячу фунтов. Так как найти эквивалент сумме в рублях было сложно, этот факт решили опустить.