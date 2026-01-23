Мульт создателя «Трех богатырей» выдвинули на «Оскар»: Алешу, Добрыню и Илью заменили на женщин

Если вы смотрели «Лунтика» или «Трёх богатырей», вы знаете Константина Бронзита — создателя остроумных мультиков для всей семьи. Но в январе 2026 года этот же режиссёр оказался в списке номинантов на «Оскар» с камерной работой под названием «Три сестры». И самое удивительное — на отбор он отправил её под чужим именем.

Бронзит, уже дважды номинировавшийся на премию Американской киноакадемии, решился на рискованный эксперимент. Он заявил короткометражку на конкурс под псевдонимом «Тимур Когнов». Его цель была проверить, сможет ли картина пробиться в шорт-лист исключительно за счёт художественных достоинств.

«Три сестры» — полная противоположность богатырскому эпосу. Это история о трёх женщинах, живущих на уединённом острове, каждая в своём домике. Их замкнутый, размеренный мир нарушает появление нового жильца — моряка, арендующего одну из построек. В мульте исследуют темы одиночества, личных границ и рока судьбы.

Эта номинация стала для Бронзита уже третьей в карьере после «Уборной истории — любовной истории» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016). Церемония вручения «Оскаров» назначена на 15 марта 2026 года. Режиссёр, создающий коммерчески успешные блокбастеры, вновь доказал, что его мультфильмы любят по всему миру, даже если в них не присутствуют Алеша Попович и прочие былинные молодцы.