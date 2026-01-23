Оповещения от Киноафиши
Мульт создателя «Трех богатырей» выдвинули на «Оскар»: Алешу, Добрыню и Илью заменили на женщин

Мульт создателя «Трех богатырей» выдвинули на «Оскар»: Алешу, Добрыню и Илью заменили на женщин

23 января 2026 15:13
Мульт создателя «Трех богатырей» выдвинули на «Оскар»: Алешу, Добрыню и Илью заменили на женщин

Рассказываем о сюжете и других особенностях работы.

Если вы смотрели «Лунтика» или «Трёх богатырей», вы знаете Константина Бронзита — создателя остроумных мультиков для всей семьи. Но в январе 2026 года этот же режиссёр оказался в списке номинантов на «Оскар» с камерной работой под названием «Три сестры». И самое удивительное — на отбор он отправил её под чужим именем.

Бронзит, уже дважды номинировавшийся на премию Американской киноакадемии, решился на рискованный эксперимент. Он заявил короткометражку на конкурс под псевдонимом «Тимур Когнов». Его цель была проверить, сможет ли картина пробиться в шорт-лист исключительно за счёт художественных достоинств.

«Три сестры» — полная противоположность богатырскому эпосу. Это история о трёх женщинах, живущих на уединённом острове, каждая в своём домике. Их замкнутый, размеренный мир нарушает появление нового жильца — моряка, арендующего одну из построек. В мульте исследуют темы одиночества, личных границ и рока судьбы.

Мульт создателя «Трех богатырей» выдвинули на «Оскар»: Алешу, Добрыню и Илью заменили на женщин

Эта номинация стала для Бронзита уже третьей в карьере после «Уборной истории — любовной истории» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016). Церемония вручения «Оскаров» назначена на 15 марта 2026 года. Режиссёр, создающий коммерчески успешные блокбастеры, вновь доказал, что его мультфильмы любят по всему миру, даже если в них не присутствуют Алеша Попович и прочие былинные молодцы.

Фото: Кадр из сериала «Три сестры» (2025), «Три богатыря» (2025)
