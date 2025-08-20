Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта

Создатели проекта поняли, что что-то пошло не так. И попытались исправить.

Pixar снова оказалась в непривычной для себя роли: «Элио», первый проект студии после триумфальной «Головоломки 2», вышел летом и собрал в мировом прокате всего 147 миллионов при бюджете в 150. Для Pixar такие цифры звучат почти как пощечина. Но у мульта появился второй шанс — на цифровых и физических носителях.

Что добавили

К релизу «Элио» прилагается целый набор бонусов: документалки о создании персонажей и миров, пасхалки, арт-классы, гэг-риил, а главное — пачка вырезанных сцен.

Среди них есть эффектная «Погоня на велосипеде», где герой гонит по взлетной полосе прямо под колеса садящегося самолета, а также «Garden Party», «Carver Legend» и «Home Visit».

Более того, актеры озвучивания Йонас Кибриб (Элио) и Реми Эджерли (Глордон) для расширенной версии мульта встретились с настоящим астронавтом: обсудили космические путешествия, возможную инопланетную жизнь на других планетах и почему важно изучать космос.

Второе дыхание

Необычные бонусы работают лучше любой рекламы. Те, кто уже успел списать «Элио» в разряд проходных проектов, могут обнаружить, что в расширенной версии мульт смотрится куда цельнее и богаче.

На IMDb у него сейчас 6,9 — не катастрофа, но для студии, подарившей «Головоломку» и «Вверх», это слишком скромный результат. Возможно, дополнительные материалы помогут зрителям пересмотреть свое мнение.

Физические издания — 4K UHD, Blu-ray и DVD — стартуют в сентябре. Правда, в России официально такие диски не купить. Но практика показывает: как только они попадают на рынок, бонусный контент быстро всплывает в сети.

Может, именно эти дополнительные сцены дадут шанс оценить «Элио» по достоинству — не как «провал Pixar», а как эксперимент, которому «чуть-чуть не хватило», чтобы стать шедевром.

Ранее мы писали: Друг-супергерой, погоня в духе «Форсажа» и Мишка на релаксе: «Маша и Медведь» возвращается с новым сезоном — запасаемся попкорном