Мулат и альбинос: об этих необычных близнецах говорил весь мир, а как они выглядят сейчас

Считается, что близнецы как две капли воды похожи друг на друга. Но это правило не сработало в случае со Стейси из Нигерии.

В феврале 2019 года она родила необычных сыновей — Дэниела и Дэвида. Стейси и ее возлюбленный Бабаджиде — обладатели темного цвета кожи. Такой же появилась на свет и их старшая дочь Демилад. А вот один из близнецов, Дэвид, оказался белокожим.

Мальчик родился альбиносом с рыжим цветом волос. Поскольку УЗИ не умеет распознавать цвета, то внешность братьев оказалась для их родителей полным сюрпризом. Впрочем, они совсем не расстроились. Отец называет Дэвида «Мистером Золотым» и считает его внешность подарком небес.

Фотографии неидентичных близнецов, которые Стейси публикует в соцсетях, когда-то обсуждал весь мир. Многие интернет-пользователи и сегодня охотно наблюдают за тем, как растут такие одинаковые и в то же время такие разные малыши, которым уже исполнилось четыре года.