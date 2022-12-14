Мухаммед Али удостоился чести, о которой звездам Голливуда остается только мечтать

Голливудский бульвар в Лос-Анджелесе известен Аллеей славы. Она представляет собой ряд медных звезд, которые вмонтированы в тротуар. На каждой из них — имя актера, музыканта, продюсера или даже вымышленного персонажа, сделавшего вклад в американскую культуру. Первой звезде в 1960 году было присвоено имя режиссера Стэнли Крамера. За прошедшие годы рядом с ним появились имена еще 2500 известных деятелей.

За всю традицию заложения звезд лишь однажды было сделано исключение. Наградой решили удостоить Мухаммеда Али, посчитав бокс разновидностью театрального искусства. Спортсмен удостоился чести, о которой артистам Голливуда остается только мечтать: его звезда расположена не под ногами пешеходов, а на стене рядом расположенного театра «Кодак». Как оказалось, об этом попросил сам боксер. Он подчеркнул, что не может позволить, чтобы люди топтали имя пророка, в честь которого он назван. Организаторы пошли навстречу просьбе Мухаммеда.