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Муфту из «Карнавальной ночи» помнят многие: а узнаете ли вы 5 других советских фильмов по нарядам героев? (тест)

20 июля 2025 11:50
Муфту из «Карнавальной ночи» помнят многие: а узнаете ли вы 5 других советских фильмов по нарядам героев? (тест)

А чтобы было не так просто, мы специально спрятали лица персонажей.

Советские киногерои, помимо своих характеров, запоминались ещё и стилем, а многие образы даже стали настоящей визитной карточкой эпохи. Кто не помнит тот самый костюм Мымры из «Служебного романа» или элегантное платье с муфтой, в котором Гурченко предстала в фильме «Карнавальная ночь»?

В этом тесте предлагаем проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в модных трендах советского кино. Вам предстоит угадать пять культовых фильмов по нарядам героев.

Среди них есть как очевидные варианты, которые узнают все, так и более камерные, но не менее эффектные образы. Сможете ли вы без подсказок вспомнить, из какого фильма тот или иной костюм?

Не грустите, если вдруг где-то ошибетесь — возможно, вы просто не обращали внимания на детали гардероба. Зато теперь будет повод пересмотреть эти фильмы под новым углом. Готовы проверить свою зрительную память? Тогда вперёд!

Ранее мы писали: «Мне так стыдно»: у этого советского фильма до сих пор рейтинг 8.2, а вот Ирина Муравьева считала его несерьезным

Фото: Кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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