Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости

Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости

7 февраля 2026 17:38
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости

Цитаты актрисы давно считаются эталоном качества.

Фаина Раневская — явление, выходящее далеко за рамки актёрского мастерства. Её острый язык и бездонная житейская мудрость превратили её в народного философа, чьи фразы живут своей жизнью в Сети.

Среди этого богатства афоризмов есть одна ёмкая и точная мысль, ответ на вопрос о главном богатстве.

Услышав его Раневская быстро и точно ответила: «Воспоминания — это богатства старости».

Всего четыре слова, за которыми смысла больше, чем за интерью отдельных молодых дарований. В молодости мы копим впечатления, в зрелости — опыт и достижения. А в старости основной валютой становятся воспоминания, потому что путешествовать и заводить новые знакомства становится сильно сложнее.

Раневская, прожившая долгую и непростую жизнь, знала это не понаслышке. Её собственные воспоминания были и сокровищницей, и опорой: детство в Таганроге, первые шаги на сцене, триумфы в театре и кино, встречи с гениями. Этот опыт было не отнять, не обесценить, он оставался тем немногим, что было у одинокой актрисы, доживающей старость в маленькой квартирке.

Раневская не романтизировала старость, но указывала на её подлинное достоинство. Когда силы убывают, а будущее уже не сулит масштабных перемен, именно прошлое и память о нем становятся источником жизненной силы и самым ценным активом.

Фото: Legion-media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
