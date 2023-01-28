Мудрость на века: эта цитата Раневской изменит ваше восприятие своей жизни

Выдающаяся актриса Фаина Раневская славилась своим острым умом и прекрасным чувством юмора. Ее импровизации в кадре и на сцене добавляли фильму или спектаклю особый шарм. А любое искрометное высказывание быстро становилось всенародной мудростью.

Успешная творческая жизнь и любовь поклонников не подарили артистке настоящего женского счастья. Она ни разу не выходила замуж, и детей у советской звезды тоже не было. В свои одинокие вечера она оттачивала мастерство и размышляла о жизни, поэтому многие ее суждения были наполнены житейской мудростью.

В прошлом легендарной актрисы было достаточно печальных событий, но она все же продолжала смотреть вперед и не замыкалась в себе. Одна из ее цитат отражает именно этот принцип. Он будет полезен любому человеку для борьбы с излишней ностальгией по ушедшим временам.