Киноафиша Статьи Мудрая цитата Ланового о войне заставила замолчать набитый зал: пробирает до дрожи

28 января 2026 19:05
Актер знал, как нужно любить Родину.

Бывают моменты, когда не нужно длинных речей. Достаточно правды, произнесённой непоколебимым голосом, чтобы заставить молчать иностранцев. Именно так поступил Василий Лановой — актёр, для которого слова «патриотизм» и «память» были не пустым звуком.

В день смерти великого актера вспоминам о его встрече с европейскими журналистами, которая могла стать рядовой, если бы не каверзный вопрос.: «Почему в России так носятся с Днём Победы?».

Для Ланового, ребёнком пережившего оккупацию, это был не абстрактный «праздник с георгиевскими ленточками».

«Европa покорилaсь за три месяцa. И освобождать ee пришлось нашим солдатам. И какой ценой! Миллион жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев».

В зале воцарилась гробовая тишина. Возразить было нечем. Этой короткой фразой Лановой подчеркнул исторический масштаб жертв и подвиг, на который пошли советские солдаты.

Эта принципиальность пронизывала всю его жизнь, включая отношение к легендарному фильму «Офицеры», в котором он сыграл майора Ивана Варавву. Для Ланового эта картина стала путеводной звездой, особо ценно, когда к нему подходили офицеры и говорили: «Из-за этого фильма я выбрал свою профессию на всю жизнь».

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
