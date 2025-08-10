Меню
10 августа 2025 12:48
«Мучительно плохо — 0/10»: Бандерас в российском кино снимался всего раз — в США фильм окрестили пародией на «Людей Икс» и Нолана

Любимый советский фильм артиста — «Иди и смотри», но эта картина на нее совсем не похожа.

Антонио Бандерасу — 65, и ровно 8 лет назад он заглянул в российское кино на огонек. Как выяснилось, зря. Картина «За гранью реальности» обещала щедрый коктейль из аферы в стиле «Друзей Оушена» и фильмов о людях со сверхспособностями — что же могло пойти не так?

Сюжет завязан на ловкаче Майкле (Милош Бикович), который после неудачного трюка в казино собирает команду медиумов, гипнотизеров и прочих одаренных, чтобы вернуть пять миллионов за неделю. Звучит бодро, но уже к середине история спотыкается о затянутые спецэффекты и сцены, где актеров почти не слышно.

«Очень трудно расслышать диалоги, особенно когда на экране появлялся Бандерас. Иногда его трудно расслышать из-за акцента, но, когда включается фоновая музыка, это становится практически невозможным», — жалуются на IMDb.

Бандерасу досталась роль Гордона — отца Майкла, который якобы все время был в курсе аферы и даже тянул за ниточки. Правда, понять детали сложно: его реплики тонут в саундтреке. Сам испанец держится с привычной уверенностью, но сценарий не дает разгуляться — это скорее камео ради галочки (и, по мнению зрителей, ради внушительного гонорара).

Фильм провалился на Западе — 4,5 на IMDb, в России держится чуть лучше — 5,5 на «КиноПоиске». И там, и там зрители сходятся: идея была, потенциал тоже, но на выходе — сборная солянка из недотянутого триллера в стиле Нолана, посредственного «ограбления» и невыразительной супергероики. Даже громкое имя Бандераса не спасло ситуацию.

«Мучительно плохо — я бы поставил 0/10», — подытожили в Сети.

Итог — единственное появление сегодняшнего юбиляра в российском кино стало еще и одним из самых спорных эпизодов его карьеры.

Ранее мы также писали: «Перевели на 25 языков и показывают в 55 странах мира»: Устюгов не только играет, но и поет в этом хите на Netflix

Фото: Кадр из фильма «За гранью реальности» (2017)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
