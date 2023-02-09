Мучилась полвека: гляньте, кто сгубил жизнь Надюхи из фильма «Любовь и голуби»

Роль Надюхи в легендарной комедии «Любовь и голуби» стала для Нины Дорошиной главной в кинокарьере. Ее героиня обретает счастье с любимым супругом и понимает, что жить друг без друга они не могут. Но в реальной жизни актрисе так и не повезло в личной жизни.

Почти всю свою жизнь Дорошина преданно любила актера Олега Ефремова. Их роман длился почти полвека, несмотря на то, что артист был женат и уходить от супруги не собирался. Нина Михайловна тоже не оставалась одна. Она дважды выходила замуж.

Ее первым избранником стал известный актер Олег Даль, который буквально боготворил Дорошину. Но обожание супруга не спасло актрису от запретной любви к Ефремову. Об этой порочной связи знали все, даже его жена Алла Покровская. Но ради сохранения брака она закрывала глаза на измены мужа, да и Дорошина была далеко не единственной в его списке.

Однажды актриса забеременела от Ефремова, но женщина видела, что он не собирается уходить из семьи ради нее, поэтому и решилась на аборт, что поставило крест на ее материнстве. Из-за этих странных отношений звезда фильма «Любовь и голуби» так и не смогла обрести счастье и гармонию. Она ушла из жизни в 2018 году в полном одиночестве.