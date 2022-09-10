Мучил жену, обманывал любовницу: грязные детали личной жизни Леонида Филатова всплыли спустя годы

Актер крутил романы с чужими женами и сам не отличался верностью.

Леонид Филатов прославился благодаря роли в фильме-катастрофе «Экипаж». Но драмы у советского секс-символа были не только в кино, но и в жизни.

В программе «Центральное телевидение» рассказали, что Лидия Савченко приглянулась молодому актеру еще тогда, когда та была замужем. Сначала Савченко отвергала настойчивого ухажера, но под натиском Филатова сдалась – и у пары начался роман. Ради него Лидия Савченко ушла от мужа, но узнала, что Филатов успел закрутить интрижку с Ниной Шацкой, супругой Валерия Золотухина.

Леонид Филатов убедил Лидию, что у них с Ниной все несерьезно. Савченко поверила – и актеры сочетались браком. Никакой пышной свадьбы не было – Лидия пришла в ЗАГС в брюках, а Леонид в джинсах.

Но Нину Шацкую Филатов не забыл – их тайный роман продолжался еще 12 лет, пока Лидии Савченко не позвонила «доброжелательница» и не попросила «отпустить» мужа. Брак Шацкой с Золотухиным также трещал по швам. И в конечном итоге влюбленные оставили обманутых супругов и поженились.

Брак Леонида Филатова и Нины Шацкой продлился 32 года – их разлучила лишь смерть Филатова в 2001 году.