Мучения позади: дочь Заворотнюк впервые стала мамой и уже показала малышку

Анна Заворотнюк ценит приватность. Дочь звезды «Моей прекрасной няни» не понаслышке знает, каково это, когда в личную жизнь вторгаются назойливые папарацци. Однако недавно девушка сделала исключение из правил и поделилась с подписчиками радостной новостью.

Модель и бизнесвумен рассказала, что стала крестной мамой для очаровательной девочки. Снимком с белокурой малышкой на руках она поделилась в соцсетях. Заворотнюк поведала, что получить статус крестной было совсем непросто.

В церкви теперь строгие правила, касающиеся обряда крещения. На почетную должность могут претендовать далеко не все. Красавице пришлось пройти через два собеседования со священником. В ходе разговора Анна Заворотнюк убедила священнослужителя, что является верующей христианкой.