Мученик, герой и отличник: эти 3 знака Зодиака страдают от комплексов, узнайте есть ли среди них ваш

Не каждый признается в том, что у него есть комплексы, но это не значит, что их у него нет. “Ахиллесова пята”, которую тщательно скрывают от глаз окружающих, может возникнуть в детстве в результате негативного влияния родителей или сверстников, а может появиться уже в зрелом возрасте в результате серьезной психологической травмы. Избавиться от комплексов не так-то просто, чаще всего для этого нужна помощь специалиста. Астрологи рассказали, какие три знака зодиака чувствуют себя наиболее уязвимыми.

Овен

Представители огненного знака чаще всего страдают от комплекса отличника. Как правило, его корни растут из детства, когда родители требовали от ребенка только лучших результатов, а за любые промахи стыдили и ругали. С тех пор Овны воспринимают жизнь как соревнование, в котором они непременно должны быть лучше всех - умнее, красивее, успешнее и так далее по списку.

С одной стороны, это помогает уроженцам знака достигать невиданных высот в карьере, с другой же - мешает им расслабиться и просто наслаждаться жизнью.

Как только Овен замечает, что кто-то обходит его по каким-то параметрам, начинает грызть и изводить себя.

Дева

Люди, рожденные под знаков Девы, нередко сталкиваются с комплексом мученика. Они могут открыто, долго и страстно страдать как из-за самих себя (поводом могут послужить как внутренние качества, так и внешние недостатки), так и из-за действий окружающих. Девы обожают поныть о том, как никто не ценит их заботу, а ведь они стараются, из сил выбиваются, лишь бы всем угодить.

Кроме того, уроженцы земного знака зациклены на своем здоровье. Девы постоянно штудируют интернет-сайты и книги по медицине, чтобы найти в них заболевания, от которых они якобы страдают.

К врачу они не идут, чтобы случайно не услышать “да у вас богатырское здоровье” и не лишиться повода поплакаться.

Весы

Уроженцы воздушного знака подвержены комплексу героя. Они считают, что обязаны помогать окружающим - прямо как персонажи супергеройских комиксов, которые носят эффектные костюмы с плащом и обладают сверхъестественными способностями.

Весы постоянно оглядываются по сторонам в надежде найти того, кому можно причинить добро.

Тот факт, что человек на самом деле не нуждается в помощи, их совершенно не волнует. Мало того, Весы в обязательном порядке ждут восторженных отзывов о своей персоне. Если кто-то забудет поблагодарить их за поддержку, они смертельно обидятся и затаят месть.