Муцениеце сможет вернуть Прилучного: способ необычайно прост

Звезд шоу-бизнеса часто пытаются упрекнуть в том, что они стали зависимы от пластических операций и уколов красоты. Любое увеличение губ или подтяжка лица строго осуждаются подписчиками знаменитостей. Однако бывает и так, что сами поклонники советуют кумирам лечь под нож хирурга.

С такими предложениями столкнулась и Агата Муцениеце. Фанаты считают, что актрисе стоит сделать ринопластику, поскольку ее нос напоминает картошку. Досталось и зубам звезды, которые многим кажутся слишком крупными и кривыми. Даже густые брови артистки оказались причиной для бурных споров.

Но если знаменитость все же прислушается к таким советам, то она рискует потерять свою индивидуальность. Однако некоторые пользователи Сети быстро заметили, что после преображения Агата станет сногсшибательной красоткой. А один из подписчиков и вовсе добавил: «Все мужики будут ваши!» И, действительно, такой роскошной даме без лишних усилий удастся вернуть Прилучного обратно в семью.