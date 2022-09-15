Муцениеце раскрыла истинное отношение к Прилучному: хватило нескольких слов

Агата Муцениеце не пожелала открыто комментировать свадьбу бывшего мужа Павла Прилучного. Актер обручился с коллегой по цеху Зепюр Брутян, и поклонники полагают, что его экс-возлюбленная совсем не обрадовалась этому факту. Многие из фанатов помнят, что именно с уроженкой Армении «мажору» приписывали роман, когда тот еще был женат.

Впрочем, звезда и сама подбрасывает новые поводы для сплетен. Недавно Муцениеце посетила выставку современного искусства. Выложив в социальных сетях фотографию одного из экспонатов, артистка раскрыла свое истинное отношение к Прилучному. Для этого хватило всего нескольких слов.

На картине, которую звезда решила показать интернет-пользователям, было написано «Понятно теперь, что ты за человек». Подписчики тут же решили, что актриса посвятила свою публикацию экс-супругу. «Что это за человек, уже всем понятно», — подметил в комментариях к посту один из фолловеров.