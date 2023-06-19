Муцениеце перекроила себя в угоду Прилучному: народ негодует из-за новых кадров
Актрисе самой стало страшно.
Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного был громким и драматичным. Но, несмотря на это, актриса до сих пор не выкинула бывшего из головы. И этому есть одно веское подтверждение.
Совсем недавно Агата кардинально преобразила свою внешность. Актрисе уложили волосы в мелкие кудряшки и сделали макияж глаз со стрелками. После бьюти-процедур Муцениеце превратилась в точную копию Зепюр Прилучной-Брутян, нынешней супруги Павла.
Это заметила и собеседница, которая снимала Агату на видео. Девушка за кадром намекнула, что этот образ ей «кого-то напоминает».
Муцениеце засмеялась и ответила: «Это даже страшно!»
Пользователи Сети негодуют, для чего актриса пошла на такие преобразования. Некоторые предположили, что это отчаянная попытка Муцениеце вернуть Прилучного.
«До сих пор его не забыла что ли?», «Может, у нее юмор такой», «И зачем Агате это все? Надеется, что так Прилучный вернется?» — пишут комментаторы под видео с обновленной Агатой.