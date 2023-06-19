Муцениеце перекроила себя в угоду Прилучному: народ негодует из-за новых кадров

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного был громким и драматичным. Но, несмотря на это, актриса до сих пор не выкинула бывшего из головы. И этому есть одно веское подтверждение.

Совсем недавно Агата кардинально преобразила свою внешность. Актрисе уложили волосы в мелкие кудряшки и сделали макияж глаз со стрелками. После бьюти-процедур Муцениеце превратилась в точную копию Зепюр Прилучной-Брутян, нынешней супруги Павла.

Это заметила и собеседница, которая снимала Агату на видео. Девушка за кадром намекнула, что этот образ ей «кого-то напоминает».

Муцениеце засмеялась и ответила: «Это даже страшно!»

Пользователи Сети негодуют, для чего актриса пошла на такие преобразования. Некоторые предположили, что это отчаянная попытка Муцениеце вернуть Прилучного.