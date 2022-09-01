Муцениеце не стала молчать после свадьбы Прилучного: хватило нескольких слов

Агата Муцениеце решила больше не томить поклонников мучительным ожиданием. Артистка, наконец, высказалась на тему свадьбы бывшего мужа Павла Прилучного, который связал свою жизнь с Зепюр Брутян.

На своем YouTube -канале звезда выпустила влог, в котором и сделала громкое заявление. Муцениеце обошлась без конкретных имен, однако упоминать их и не требовалось. Интернет-пользователи даже не сомневаются в том, что говорила звезда именно об экс-супруге.

По уверению актрисы, один из ее друзей женился, поэтому теперь она намерена встретиться с ним, чтобы поздравить. «Новая ячейка общества, желаем счастья! Я верю в браки, вы же знаете», — подметила знаменитость, не забыв при этом картинно закатить глаза.

Поклонники оценили юмор Муцениеце и заметили, что развод пошел ей только на пользу. «Смотрю, и улыбка не сходит с лица», «Обожаю эту жизнерадостную непосредственную девчушку, какая энергетика бешеная! И как она столько лет с этим занудой продержалась», — отметили пользователи Сети в комментариях к ролику.