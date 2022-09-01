Муцениеце не стала молчать после свадьбы Прилучного: хватило нескольких слов
Пользователи Сети оценили сарказм актрисы.
Агата Муцениеце решила больше не томить поклонников мучительным ожиданием. Артистка, наконец, высказалась на тему свадьбы бывшего мужа Павла Прилучного, который связал свою жизнь с Зепюр Брутян.
На своем YouTube-канале звезда выпустила влог, в котором и сделала громкое заявление. Муцениеце обошлась без конкретных имен, однако упоминать их и не требовалось. Интернет-пользователи даже не сомневаются в том, что говорила звезда именно об экс-супруге.
По уверению актрисы, один из ее друзей женился, поэтому теперь она намерена встретиться с ним, чтобы поздравить. «Новая ячейка общества, желаем счастья! Я верю в браки, вы же знаете», — подметила знаменитость, не забыв при этом картинно закатить глаза.
Поклонники оценили юмор Муцениеце и заметили, что развод пошел ей только на пользу. «Смотрю, и улыбка не сходит с лица», «Обожаю эту жизнерадостную непосредственную девчушку, какая энергетика бешеная! И как она столько лет с этим занудой продержалась», — отметили пользователи Сети в комментариях к ролику.