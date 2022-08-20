Муцениеце не стала молчать о связи с известным актером: хватило пары слов
Поклонники не скрывают радости за любимую актрису.
Агата Муцениеце продолжает интриговать своих поклонников. Сначала артистка пришла на премьеру фильма «Ночной режим» в компании известного актера Романа Маякина. На светском мероприятии звезды охотно позировали перед камерами и выглядели счастливыми. Теперь же звезда открыто заговорила о связи с коллегой по цеху.
В своем Telegram-канале она опубликовала совместную фотографию с Маякиным, под которой выступила с откровенным признанием.
«Я сочиняю роман... Рома, Рома, роман», — написала знаменитость, чем подлила масла в огонь.
Поклонники решили, что тем самым Муцениеце объявила о романтических отношениях с Маякиным. Кроме того, они отметили, что актрисе, которая два года назад развелась с Павлом Прилучным, давно стоило обзавестись новым возлюбленным.
«Подходите друг другу очень», «Смотритесь гармонично», «Давно пора сочинить роман», — порадовались за артистку фанаты.