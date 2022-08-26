Муцениеце и не снилось: как прошла вторая свадьба Прилучного

Накануне Павел Прилучный и 26-летняя Зепюр Брутян устроили пышную свадебную церемонию в Подмосковье. Влюбленные соблюдали все традиции, поэтому к алтарю невесту в белом платье вел отец. Обмениваясь клятвами, жених и невеста не могли сдержать эмоций и даже прослезились. Ресторан на берегу озера вместил около 50 гостей. Специально для собравшихся пара продемонстрировала видео, снятое в церкви. Оказалось, что Павел и Зепюр даже обвенчались.

За праздник невеста сменила четыре наряда: перед гостями она появлялась то в облегающем платье назло всем слухам о беременности, то в оригинальном брючном костюме. А приглашенной звездой мероприятия стал Стас Михайлов, исполнивший известные хиты.

Поклонники Прилучного припомнили, что подобная свадьба и не снилась его первой жене Агате Муцениеце. В 2011 году актеры тайно расписались в столичном ЗАГСе. Причем для знаменательного дня они выбрали необычные образы: Агата даже осталась без белого платья невесты и предпочла вместо него черный наряд с мини-длиной. Прилучный тоже появился не в классическом костюме, а в свободных брюках и черной рубашке.