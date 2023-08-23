Муцениеце ест все, что хочет, и худеет: единственное правило актрисы пугает

Агата Муцениеце известна не только своими достижениями, но и эффектной внешностью. Прославленная артистка никогда не скрывала, что является давней поклонницей спорта и каждый день старается делать по несколько упражнений или полноценную тренировку. Однако не только благодаря физической активности ей удается поддерживать такую эффектную фигуру.

Как оказалось, звезда «Честного развода» весьма строго контролирует свое питание. 34-летняя знаменитость ест лишь один раз в день. В обед она позволяет себе мясо или курицу с овощами, а завершает прием пищи небольшим десертом.

«Я для себя сделала вывод, что лучше всего есть днем», — считает артистка.

Кофе Муцениеце старается пить без добавок. А утренний прием пищи пропускает, поскольку тратит это время на тренировки. И такая диета позволяет ей видеть на весах 54 килограмма и красоваться своей стройной фигурой.