Муад’Диб, на колени перед Киркоровым! Сразу два российских фильма обогнали в прокате культовую «Дюну» Вильнёва — но на Западе так и не прижились

Фэнтези получилось захватывающим, да только поняли его не все.

Когда в 2021-м российский бокс-офис подсчитывал миллиарды, случилась маленькая сенсация: «Последний богатырь: Посланник тьмы» и «Последний богатырь: Корень зла» собрали больше денег, чем нашумевшая «Дюна» Дени Вильнёва. На бумаге это выглядело почти как вызов Голливуду. Да так, впрочем, и получилось.

Два семейных фэнтези, снятых под российским крылом Disney, умудрились стать «народными хитами» и вытеснить из первой четвёрки многомиллионный блокбастер. Но вне России ситуация иная.

Народная любовь

На «Кинопоиске» всё в порядке: у «Посланника тьмы» 7.2, у «Корня зла» 7.5. Для российского семейного кино такие оценки почти роскошь.

В зале смеялись, хохотали над Кащеем с его костями, умилялись Бабе Яге в исполнении Морозова и радовались, что наконец-то есть своя фэнтезийная франшиза, где герои не ходят с пластиковыми мечами, а выглядят вполне солидно. Да даже Филиппа Киркорова в роли Жар-птицы хвалили! Но стоит открыть IMDb, и картина меняется: 5.5 и 5.9.

Западный холодный душ

Отзывы англоязычных зрителей полны разочарования. Один пишет, что дал шанс русскому кино — и пожалел, потому что фильм напоминает «анимированный детский утренник».

Другой отмечает: идея использовать богатейший славянский фольклор сама по себе отличная, но сценаристы ухитрились профукать всё, что можно.

Яркие персонажи появляются ненадолго, злодеи без мотивации, монтаж «словно нарезан на кухне в спешке».

«С таким бюджетом и актёрами можно было снять отличное кино, но вышло убожество», — резюмирует рецензент.

Между двух реальностей

Получается забавный парадокс. Для России «Богатыри» — почти бренд: кассовые рекорды, семейные походы в кино, улыбки детей, довольные родители. Для Запада же это максимум странный курьёз, экзотическая попытка скопировать приёмы Голливуда, но без нужного мастерства.

«Колобок страшнее любого монстра из хоррора», — пишут зрители и ставят очередную «пятёрку с минусом» из десяти.

Почему так?

Причина проста: «Последний богатырь» работает только внутри нашего культурного кода. Нам знакомы все эти персонажи из сказок, нам весело видеть, как Баба Яга спорит с Кощеем. Для иностранца же это набор непонятных архетипов, которые ещё и обрамлены довольно шаблонным сюжетом о пробуждении древнего зла.

В итоге российский зритель видит уютное фэнтези для семейного вечера, а западный — «ещё одну копию “Властелина колец”, только с деревянными шутками и кривым монтажом».

Итог

Да, в 2021-м два отечественных фильма действительно обогнали «Дюну» Вильнёва. Это был красивый момент национальной гордости: впервые за долгое время именно российская лента выиграла гонку у зарубежного блокбастера. Но за пределами страны магия не сработала.

Для мира «Последний богатырь» так и остался локальной сказкой, которая хороша только для детей, и то — если не придираться.

