Мстительные истерички: астрологи раскрыли неприглядную правду о Рыбах

Согласно стереотипам, представители последнего знака в зодиакальном кругу – натуры нежные, эмоциональные, витающие в облаках. Мир грез, дескать, для них во сто крат привлекательнее реальности, а потому они то и дело ныряют в сокровенные глубины своей души, только их и видели. Однако у этих тонких созданий, как утверждают астрологи, есть свои негативные черты. Портал The Voice рассказал, что нужно иметь в виду перед тем, как впустить Рыбку в свою жизнь.

То в жар, то в холод

Рядом с Рыбками никогда нельзя ожидать, чего от них ждать – их настроение переменчиво настолько же, как небо в весенний день: то ослепительно сияет ясная лазурь и светит солнышко, то надвигаются хмурые тучи.

Точно так же и представители водного знака бросаются из крайности в крайность.

Они могут обдать своего партнера или друзей арктическим холодом, гордо отвернуться, когда к ним проявили внимание или заботу, отстраниться от объятий или поцелуя. А через полчаса, когда настроение у избранника или компании уже испорчено, явиться как ни в чем не бывало, веселясь и излучая позитив. Не всякий выдержит эти эмоциональные "американские горки".

3 знака зодиака, которые изводят окружающих несносным характером

А нам все равно…

Еще одно неожиданное качество, которое таят в себе Рыбки – это равнодушие. Они настолько далеки от реальных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются "простые смертные", что реагируют на жалобы друзей как минимум недоуменно – мол, как можно переживать из-за такой ерунды?

Рыбы считают, что нужно мыслить в масштабах вселенной, и зачастую не той, в которой мы все находимся, а их собственной, вымышленной.

Эскапизму уроженцев водного знака можно только позавидовать – они действительно абстрагируются от внешнего мира настолько, насколько это вообще возможно. А в роли буфера между реальностью и грезами выступают близкие – им приходится обхаживать Рыбку и зарабатывать на хлеб насущный, пока та витает в облаках.

И месть моя будет страшна!

В отличие от настоящих рыбок, которые плавают в аквариуме, зодиакальные Рыбы отличаются отменной памятью. Особенно хорошо они запоминают обиды, нанесенные их ранимому сердцу жестокими людьми.

Представители знака будут лелеять свое негодование до тех пор, пока в их мыслях не оформится план мести. Подобно графу Монте-Кристо, они будут терпеливо ждать удобного момента, чтобы совершить возмездие.

И будут торжествовать, когда обидчика настигнет их кара.