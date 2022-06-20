Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мстительные истерички: астрологи раскрыли неприглядную правду о Рыбах

Мстительные истерички: астрологи раскрыли неприглядную правду о Рыбах

20 июня 2022 17:00
Мстительные истерички: астрологи раскрыли неприглядную правду о Рыбах

Чувствительные, мечтательные, нежные… такие ли Рыбы на самом деле?

Согласно стереотипам, представители последнего знака в зодиакальном кругу – натуры нежные, эмоциональные, витающие в облаках. Мир грез, дескать, для них во сто крат привлекательнее реальности, а потому они то и дело ныряют в сокровенные глубины своей души, только их и видели. Однако у этих тонких созданий, как утверждают астрологи, есть свои негативные черты. Портал The Voice рассказал, что нужно иметь в виду перед тем, как впустить Рыбку в свою жизнь.

То в жар, то в холод

Рядом с Рыбками никогда нельзя ожидать, чего от них ждать – их настроение переменчиво настолько же, как небо в весенний день: то ослепительно сияет ясная лазурь и светит солнышко, то надвигаются хмурые тучи.

Точно так же и представители водного знака бросаются из крайности в крайность.

Они могут обдать своего партнера или друзей арктическим холодом, гордо отвернуться, когда к ним проявили внимание или заботу, отстраниться от объятий или поцелуя. А через полчаса, когда настроение у избранника или компании уже испорчено, явиться как ни в чем не бывало, веселясь и излучая позитив. Не всякий выдержит эти эмоциональные "американские горки".

3 знака зодиака, которые изводят окружающих несносным характером

А нам все равно…

Еще одно неожиданное качество, которое таят в себе Рыбки – это равнодушие. Они настолько далеки от реальных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются "простые смертные", что реагируют на жалобы друзей как минимум недоуменно – мол, как можно переживать из-за такой ерунды?

Рыбы считают, что нужно мыслить в масштабах вселенной, и зачастую не той, в которой мы все находимся, а их собственной, вымышленной.

Эскапизму уроженцев водного знака можно только позавидовать – они действительно абстрагируются от внешнего мира настолько, насколько это вообще возможно. А в роли буфера между реальностью и грезами выступают близкие – им приходится обхаживать Рыбку и зарабатывать на хлеб насущный, пока та витает в облаках.

И месть моя будет страшна!

В отличие от настоящих рыбок, которые плавают в аквариуме, зодиакальные Рыбы отличаются отменной памятью. Особенно хорошо они запоминают обиды, нанесенные их ранимому сердцу жестокими людьми.

Представители знака будут лелеять свое негодование до тех пор, пока в их мыслях не оформится план мести. Подобно графу Монте-Кристо, они будут терпеливо ждать удобного момента, чтобы совершить возмездие.

И будут торжествовать, когда обидчика настигнет их кара.

Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Related video