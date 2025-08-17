Меню
17 августа 2025 21:01
Кровь и слезы: «Мстители: Судный день» ответят на главный вопрос «Дэдпула и Росомахи» — Рейнольдс подтвердил инсайды одним фото

Болтливый наемник вернется на экраны раньше чем думали зрители.

Иногда кажется, что Marvel специально держит зрителей в напряжении — будто нам мало многолетних интриг с Таносом, теперь вот приходится гадать, что же случилось с бедолагой Дэдпулом, над телом которого рыдал сам Тор. Сцена в «Дэдпуле и Росомахе» породила десятки фанатских теорий, но ответ, похоже, припрятан в следующем фильме про «Мстителей».

Инсайдеры подтверждают: Райан Рейнольдс снова примерит красный костюм в «Мстителях: Судный день». Но расслабляться рано — Болтливый наёмник не станет полноценным членом команды, ведь это было бы исполнением его мечты. А исполнение мечт — это не про Уэйда Уилсона!

Вероятнее всего, его ждёт роль вечного аутсайдера, который мелькает в эпицентре событий, но держится особняком.

Сам Рейнольдс подлил масла в огонь, выложив в соцсетях логотип «Мстителей», украшенный характерным красным граффити. Публика взорвалась: фанаты уверены, что именно так Дэдпул заявит о своём присутствии во вселенной. А уж после того, как «Дэдпул и Росомаха» собрал больше 1,3 миллиарда долларов, игнорировать героя было бы чистым безумием.

Слухи ходят настойчивые: к Дэдпулу в «Судном дне» могут подтянуть и других мутантов — от Гамбита и Росомахи до Блэйда и Х-23. А раз уж Хью Джекман снова в деле, логично ждать и его, даже если официально это пока держат в секрете. Вспомним, как Marvel любит скрывать козыри до самого финала.

Фото: Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха» (2024)
Алексей Плеткин
