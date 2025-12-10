Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го

«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го

10 декабря 2025 12:19
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го

Фильм точно закончится смертью, а может и не одной.

Marvel через год собирается разбить миллионам фанатов сердца: «Мстители: Судный день» подкатят в 2026-м, и, судя по намекам создателей, атмосфера там будет погуще грозовых туч над Асгардом. На площадке снова братья Руссо, сценаристы, которые умеют выбивать слезы даже из тех, кто «вообще-то комиксы не смотрит».

Здесь появится и Роберт Дауни-младший, но теперь в образе Доктора Дума. Много лет он был символом спасения мира, а теперь внезапно станет главным антагонистом сезона. Студия, конечно же, обещает жертвы. И речь не о второплановых героях, которые появляются и тут же теряются. На этот раз гром грянет по настоящему и без сожалений.

Тор — не бессмертный, хотя и притворяется

Тор — единственный из старой гвардии, чье участие в фильме подтверждено официально. Ему давно пророчат почетный уход, и если подумать, бог грома уже перепрыгнул через все возможные сюжетные барьеры: пережил гибель Асгарда, пережил Таноса, пережил собственный кризис идентичности.

«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го

Когда герой появляется в четырех сольниках, пяти фильмах «Мстителей» и продолжает бодро размахивать молотом, сценаристы рано или поздно начинают коситься. Воссоединение с Локи, которое так долго откладывали, наверняка станет красивым моментом, но красоту Marvel обычно сдабривает драмой.

И все же у Тора есть странная броня: его слишком любят. Даже когда ему пишут сомнительные шутки и выдают спорные режиссерские решения — он возвращается. Да и Хемсворт не выглядит человеком, который спешит закрывать эту главу.

Главный кандидат на выбывание

Баки Барнс — он же Зимний солдат — давно существует на чистой удаче. Его арка началась в 2011-м, тянулась от тени Кэпа до собственных попыток выстроить нормальную жизнь. Себастиан Стэн остался верен Marvel дольше большинства оригинального состава, при этом успел вырасти в актера, которого зовут в серьезное кино и номинируют на «Оскар».

«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го

И вот здесь тонкий момент: актеры такого уровня не любят вечно держаться за один и тот же образ. Тем более, Баки — герой, чья история логично могла закончиться еще пару фильмов назад. Его гибель стала бы эмоциональным апперкотом, который Marvel так любит вставлять ближе к финалу саги.

Фанаты переживут не скоро, но сцена получилась бы мощной: именно такой, какую вспоминают через годы. Если «Судный день» действительно станет завершающей точкой мультивселенной, кто-то точно уйдет.

Тор напрашивается давно, но слишком очевиден. А вот Баки — тот самый герой, чья смерть будет и болезненной, и уместной.

Ранее мы писали: Marvel двумя словами только что переписали канон MCU: теперь ясно, что связывает Доктора Дума и Железного человека в «Судном дне»

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Marvel двумя словами только что переписали канон MCU: теперь ясно, что связывает Доктора Дума и Железного человека в «Судном дне» Marvel двумя словами только что переписали канон MCU: теперь ясно, что связывает Доктора Дума и Железного человека в «Судном дне» Читать дальше 9 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул «Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше