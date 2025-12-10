«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го

Фильм точно закончится смертью, а может и не одной.

Marvel через год собирается разбить миллионам фанатов сердца: «Мстители: Судный день» подкатят в 2026-м, и, судя по намекам создателей, атмосфера там будет погуще грозовых туч над Асгардом. На площадке снова братья Руссо, сценаристы, которые умеют выбивать слезы даже из тех, кто «вообще-то комиксы не смотрит».

Здесь появится и Роберт Дауни-младший, но теперь в образе Доктора Дума. Много лет он был символом спасения мира, а теперь внезапно станет главным антагонистом сезона. Студия, конечно же, обещает жертвы. И речь не о второплановых героях, которые появляются и тут же теряются. На этот раз гром грянет по настоящему и без сожалений.

Тор — не бессмертный, хотя и притворяется

Тор — единственный из старой гвардии, чье участие в фильме подтверждено официально. Ему давно пророчат почетный уход, и если подумать, бог грома уже перепрыгнул через все возможные сюжетные барьеры: пережил гибель Асгарда, пережил Таноса, пережил собственный кризис идентичности.

Когда герой появляется в четырех сольниках, пяти фильмах «Мстителей» и продолжает бодро размахивать молотом, сценаристы рано или поздно начинают коситься. Воссоединение с Локи, которое так долго откладывали, наверняка станет красивым моментом, но красоту Marvel обычно сдабривает драмой.

И все же у Тора есть странная броня: его слишком любят. Даже когда ему пишут сомнительные шутки и выдают спорные режиссерские решения — он возвращается. Да и Хемсворт не выглядит человеком, который спешит закрывать эту главу.

Главный кандидат на выбывание

Баки Барнс — он же Зимний солдат — давно существует на чистой удаче. Его арка началась в 2011-м, тянулась от тени Кэпа до собственных попыток выстроить нормальную жизнь. Себастиан Стэн остался верен Marvel дольше большинства оригинального состава, при этом успел вырасти в актера, которого зовут в серьезное кино и номинируют на «Оскар».

И вот здесь тонкий момент: актеры такого уровня не любят вечно держаться за один и тот же образ. Тем более, Баки — герой, чья история логично могла закончиться еще пару фильмов назад. Его гибель стала бы эмоциональным апперкотом, который Marvel так любит вставлять ближе к финалу саги.

Фанаты переживут не скоро, но сцена получилась бы мощной: именно такой, какую вспоминают через годы. Если «Судный день» действительно станет завершающей точкой мультивселенной, кто-то точно уйдет.

Тор напрашивается давно, но слишком очевиден. А вот Баки — тот самый герой, чья смерть будет и болезненной, и уместной.

