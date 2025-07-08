Мстители и Люди-Икс воюют, Локи в деле: спойлеры сюжета «Мстители: Судный день» утекли в Сеть

Marvel вновь будоражит фанатские умы: в Сеть утекли первые слухи о сюжете «Мстителей: Судный день», и, если хотя бы половина из них правдива — нас ждёт самая масштабная битва за всю историю киновселенной.

ВНИМАНИЕ: все ниже — неофициальные инсайды, возможны спойлеры, если слив подтвердится.

Завязка сюжета

По слухам, сюжет стартует с того, что Шури замечает начало Вторжения — миры начинают сталкиваться друг с другом. Угроза слишком велика, и она срочно собирает команду: Сэм, Вонг, Брюс Бэннер, Капитан Марвел и другие герои снова в одном здании, чтобы обсудить план действий. Тем временем прибывают космические беженцы.

На Землю-616 прибывает Фантастическая четвёрка. Рид Ричардс просит помощи у Новых Мстителей: его сын Франклин похищен Доктором Думом, а где-то неподалёку маячит Галактус. Межвселенский конфликт — уже на пороге и героям предстоит объединиться.

Конец первого акта

В Ваканде собирается новый совет героев: Сэм, Баки, Тор, Елена, М’Баку, Нэймор, Шури, Вонг и Четвёрка. Выясняется, что Моника Рамбо застряла в другой реальности — и Кэрол Дэнверс решает идти за ней, чего бы это ни стоило.

Рид тем временем выясняет, что его находится в альтернативной вселенной — рядом Доктор Дум.

План простой, но эпичный:

Спасти Землю-616 от Вторжения; Найти и вернуть Монику Рамбо; Победить Дума и вытащить Франклина.

Вонг призывает Америку Чавес, открывается портал, и начинается война миров — буквально. Судя по слухам, в альтернативной вселенной правят Люди Икс, знакомые нам по фильмам. Между ними и Мстителями вспыхивает масштабная битва, передает Telegram-канал WoW Marvel.

Начало второго акта

Самый занимательный спойлерный факт заключается в том, что за всей этой кашей стоит… TVA, Локи и Доктор Дум — их мотивы пока неясны, но, похоже, они хотят объединить вселенную в Мир Битв.

Зачем? Остается только гадать, но герои слишком поздно осознают, что их стравили, исправлять ошибки придется уже в продолжении. Также судя по сливам третий акт картины все еще находится в работе, хотя съемки уже во всю кипят.

Marvel готовит действительно глобальный кроссовер. Если всё это подтвердится, «Судный день» станет не просто фильмом, а событием калибра «Финала» — с новыми альянсами, старыми врагами и разрушенными границами вселенных. И вторая часть «Мстителей: Секретные войны» станет масштабной развязкой и перезагрузит вселенную.

Что общего между богом обмана и Кольцом Всевластия? Локи досталась ключевая роль в новых «Мстителях» — и Думу не позавидуешь.