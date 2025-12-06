«Мстители: Финал» в подметки не годятся: Китай вознес до рекордов голливудскую новинку — в одиночку положил в копилку почти $300 млн

В мировом прокате «Зверополис 2» идет как поезд, который никто не успевает остановить: всего за неделю мультфильм набрал больше $616 млн и обогнал свежего «Супермена» Джеймса Ганна. Но настоящий взрыв случился в Китае — там у Джуди и Ника началась своя собственная карьера культовых героев.

Собрал $100 млн за один день

У китайского проката попросту нет времени на отдых. «Зверополис 2» стал первым голливудским фильмом, которому удалось собрать $100 млн за одни только сутки. До этого рекорд держали «Мстители: Финал» — и те остановились на 79 миллионах.

За пять дней мультфильм добрался почти до $300 млн, и это уже серьезный уровень: такие суммы обычно достаются крупным блокбастерам, а не ироничным историям про говорящих животных. Аналитики объясняют этот феномен просто: у китайской аудитории накопилась усталость от посредственных анимационных проектов, а тут вдруг вернулся бренд, который еще с 2016 года считали образцом жанра.

Мультфильм разошелся как горячие пирожки. Родители звали друзей, те — своих соседей, и через два дня кинотеатры были забиты до отказа. В итоге спрос оказался таким, что на некоторых площадках билеты улетали быстрее, чем в новогодние праздники.

О чем новая история

Джуди и Ник снова в форме — и на этот раз разбираются со странной змеей по имени Гари. Город то и дело подвергается преступным нападкам, и полицейская команда пытается понять, кто так ловко дергает за ниточки. Режиссеры Джаред Буш и Байрон Ховард сохранили дух оригинала: тот же юмор, те же социальные намеки, все то же чувство, что под мультяшной оболочкой прячется куда более взрослая история.

При бюджете в $150 млн студия, похоже, рассчитывала на уверенный старт, но не на то, что Китай превратит релиз в национальную забаву.

Самая странная и милая традиция

Самое любопытное началось позже. В Китае стали появляться видео с кинопросмотров, где зрители сидят не просто семьями — а семьями с собаками. Кинотеатры запустили специальные показы «для питомцев и их людей»: псы спокойно занимают кресла, смотрят на экран и порой даже реагируют на происходящее.

В соцсетях это превратилось в отдельный тренд. Пользователи выкладывают фото, где овчарки, хаски и мопсы сидят рядом с хозяевами и наблюдают за приключениями Джуди. Кто-то шутит, что это «самая честная тест-группа», потому что собака явно никогда не соврет ради красивого поста.

«Зверополис 2» в Китае стал не просто успешным мультфильмом — он стал явлением. Сборы показали, что иногда достаточно вернуть любимых героев, добавить хорошую историю и чуть-чуть довериться зрителю. А если он придет на сеанс с собакой — ну что ж, это уже новая традиция.

Ранее мы писали: Нет никакого Вжика, Рокфора и Гаечки: жизнь разделилась на «до» и «после» — настоящие имена героев Disney звучат совсем по-другому