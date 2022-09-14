Мстит женщинам: россиянкам раскрыли глаза на истинное лицо Леонардо ДиКаприо

Обсуждения личной жизни Леонардо ДиКаприо не утихают уже вторую неделю подряд. Его отношения с Камилой Морроне закончились этим летом, когда модели и актрисе исполнилось 25 лет. Пара была вместе несколько лет, и фанаты ДиКаприо отсчитывали дни до возможной помолвки. Падчерица Аль Пачино казалась достойной пассией для Леонардо. Но актер вновь всех удивил, бросив избранницу.

В Сети тут же подметили любопытную закономерность — со всеми пассиями артист расстается, как только они отмечают 25-летний юбилей. Так было в его отношениях с моделями Жизель Бюндхен и Бар Рафаэли. Поклонницы решили, что Леонардо просто не хочет переводить отношения на более серьезный уровень и обзаводиться семьей, поэтому и меняет девушку на более юную, не имеющую столь долгосрочных целей.

А популярный психолог Вероника Степанова подчеркнула, что ДиКаприо может страдать от детской травмы, которую он переносит на личную жизнь. Она напомнила, что родители актера развелись, когда ему был всего 1 год. У него могла остаться затаенная обида на мать, не сохранившую семью, предположила эксперт. И эти чувства актер транслирует на всех женщин рядом с собой.