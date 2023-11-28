Мстил за покойного друга: Кобзон неспроста не разговаривал с вдовой Высоцкого 38 лет

Несмотря на то, что Иосиф Кобзон и Владимир Высоцкий были музыкантами абсолютно разных жанров на сцене, в реальной жизни их связывала теплая дружба. Артисты часто ходили друг к другу в гости, и даже их семьи поддерживали близкие отношения.

Но все изменила смерть барда, после которой Кобзон 28 лет не разговаривал с его вдовой. Когда певец узнал о кончине друга, то тут же вспомнил его просьбу о захоронении на Ваганьковском кладбище. Однако у покойного музыканта не было никаких званий, а значит, участок там ему не полагался. Кобзон поднял все свои связи, чтобы исполнить последнюю волю друга.

Спустя несколько лет после похорон Марина Влади выпустила книгу своих мемуаров. И туда она включила эпизод, в котором Кобзон якобы предлагал взятку за похороны Высоцкого в нужном месте и буквально размахивал пачками денег перед чиновниками. Более того, актриса уверяла, что вместе с певцом обивала пороги властей.

Артист смертельно обиделся на бывшую подругу, удивившись такой клевете. А Влади не скрывала, что таким образом просто привлекла к книге читателей. Еще больше разозлил Кобзона тот факт, что почти три года после смерти Высоцкого его вдова не могла определиться насчет памятника на могиле. А без ее разрешения ничего ставить там было нельзя.

Музыкант бережно относился к памяти друга, но не нашел в себе сил простить его избранницу. Он не общался с Влади до конца своей жизни.