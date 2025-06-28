«Мрут чаще и трагичнее, чем Старки на "Красной свадьбе"»: кто не пережил второй сезон «Магической битвы»

Геге Акутами не церемонится с любимцами публики — второй сезон «Магической битвы» напомнил кровавую баню. Сюжет охватывает арки «Скрытый инвентарь» и «Инцидент в Сибуя», и вместе с напряжением растёт счёт жертв.

Восемь из двенадцати смертей — ключевые персонажи, влияющие на сюжет.

1. Рико Аманаи — первая и поворотная смерть сезона. Девочку, будущего сосудя для бессмертной Тенген, хладнокровно убивает Тодзи Фусигуро на глазах у её защитника Гэто. После этого Гэто сходит с пути — и это становится сюжетной точкой невозврата.

2. Мисато Курои — сопровождающая Рико, о смерти которой зрители узнали только позже. Факт, скорее печальный, чем значимый.

3. Тодзи Фусигуро — убийца Рико и главный антагонист арки. Убит Годзё Сатору. Возвращается позже, чтобы завершить своё предназначение — но как выясняется позже, он не совсем жив.

4. Ю Хайбара — ученик-волшебник, друг Нанами. Его гибель на миссии тяжело ударяет по Нанами и Гэто. Момент не самый зрелищный, но эмоционально важный.

5. Кокичи Мута / Мечамару — предавший, а потом раскаявшийся шпион. Погибает от рук Махито, но успевает передать важную информацию.

6. Ханами — проклятие, которое уничтожает Годзё в считанные секунды. Красиво и беспощадно. Бой, ставший одной из визитных карточек сезона.

7. Дагон — ещё одно проклятие, убитое Тодзи после долгого и тяжёлого боя с главными героями. Перед этим успел покалечить и обескровить всю команду.

8. Наобито — лидер клана, сожжён Джого, позже скончался от ран. Один из немногих взрослых, чья смерть не вызвала особых споров.

9. Джого — погибает от Рёмена Сукуны. Это, пожалуй, одна из самых зрелищных смертей сезона: битва велика по масштабу и постановке, но итог предрешён.

10. Нанами Кэнто — одна из самых трагичных потерь всего сериала. Полуослепший, израненный, он всё равно сражается до конца. Махито убивает его у Юдзи на глазах. Перед смертью — тихое прощание и наставление другу. Эмоциональный пик.

11. Нобара Кугисаки — самая спорная смерть сезона. Махито касается её лица, и зритель слышит, как сердце Итадори раскалывается. Тела в кадре нет, значит, шанс на жизнь остался? Фанаты спорят до сих пор.

12. Махито — убит не Юдзи, а Кендзяку, который впитал его силу. Символично: как появился из тьмы, так в ней и исчез.

«Мрут чаще и трагичнее, чем Старки на "Красной свадьбе"», «Я прорыдала весь сезон, создатели чудовища», — отмечают в Сети.

Во втором сезоне «Дзюдзюцу Кайсен» смерть — это не просто инструмент для нагнетания драмы. Это — способ показать цену силы, границы человечности и то, как боль может трансформировать.

Самые запомнившиеся смерти — Нанами, Нобары и Джого. Не за то, как они ушли, а за то, кого оставили после себя. «Хуже, чем в “Атаке титанов”»: «Магическая битва» закончилась так плохо, что фанаты тайтла уже полгода приходят в себя.