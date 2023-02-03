Мраморные полы и колонны: о дворце Льва Лещенко знали немногие (фото)

Певец Лев Лещенко недавно отметил свое 80-летие. На его шлягерах выросло несколько поколений, и до сих пор он остается одним из самых любимых народных артистов. Но мало кто знает, в каких условиях живет Лев Валерьянович — это может впечатлить любого.

Лещенко является собственником московской и сочинской квартир, но он отдает предпочтение роскошному особняку, расположенному на берегу Клязьмы. Имение артиста засажено зелеными кустарниками и деревьями, также на территории участка есть «тайный сад» с лужайкой и беседкой.

Сам дом снаружи окрашен в кремовые тона. Интерьер внутри особняка представляет собой смешение стилей. Бар и бильярдная оформлены классически, а в гостиной и спальне преобладают пастельные тона. Напротив камина стоит кожаный диван. Мраморные полы, мебель из дерева и колонны придают интерьеру помпезности.

Лещенко признался, что копил на этот роскошный дом больше 40 лет. Теперь его мечта сбылась, и он чувствует себя по-настоящему счастливым.