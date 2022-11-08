Мрачное прошлое: что годами скрывала молодая жена Юрия Мороза

В начале 2000-х появились слухи о романе Юрия Мороза с молодой актрисой Викторией Исаковой. Пару нещадно критиковали: режиссер только недавно стал вдовцом, к тому же и его пассия была всего на 7 лет старше взрослой дочери. Более того, Дарья Мороз и Виктория Исакова даже раньше дружили. Однако пара никак не реагировала на замечания, а в 2003 году актеры поженились.

С тех пор карьера актрисы находится на взлете. Она снимается не только в картинах супруга, но и в лентах других талантливых постановщиков. Но личную жизнь Исакова по-прежнему старается не комментировать. А ведь в ее прошлом оказалось немало мрачных трагедий.

Первую потерю она пережила еще в студенчестве: ее однокурсник и первая любовь Александр Чижевский попал в автоаварию. А на заре отношений с Юрием Виктории пришлось пройти через настоящее горе: в 2003 году у них родилась дочка Маша, которая скончалась спустя 3 месяца. После трагедии актриса и режиссер с головой окунулись в работу. О печальном событии они рассказали лишь много лет спустя.

Сейчас Юрий и Виктория воспитывают 7-летнюю дочку Варвару. Появление девочки на свет пара долгое время скрывала, пишет «Экспресс газета ».