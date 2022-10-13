Mr. Credo спустя 20 лет: как сегодня выглядит загадочная звезда нулевых

Песни «Чудная долина», «Мама Азия» и «Медляк» в начале 2000-х были хитами радиостанций и дискотек. Исполнял их артист с загадочным именем Mr. Credo. Все понимали, что это псевдоним, но никто не знал ни настоящего имени артиста, ни того, как он выглядит, ведь он всегда скрывал свое лицо за огромными солнцезащитными очками, а на голове носил белый платок в стиле арабской куфии.

Лишь спустя несколько лет стало известно, что за именем Mr. Сredo скрывался музыкант из Екатеринбурга Александр Махонин. Сейчас его уже трудно узнать: он набрал вес, отрастил бороду и перестал носить очки. А вместо неизменной куфии теперь артист надевает кепку. Несмотря на это, Александр продолжает записывать новые песни и ездить по российским городам с гастролями.

По словам самого артиста, публика вспоминает о нем только во время концертов, а в остальное время словно бы теряет, так как он не пиарит свои альбомы на телевидении и на радио и не дает «интервью на десятки страниц» в глянцевых журналах.