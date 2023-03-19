Можно ждать часами: знаки Зодиака, которые постоянно опаздывают

В ритме большого города сложно успеть везде и всюду, однако оттого пунктуальность ценится еще больше. Человек, который с уважением относится к своему и чужому времени, становится на вес золота. А вот постоянные опоздуны, из-за которых срываются планы и рушатся графики, не испытывают ни капли неловкости и продолжают доставлять окружающим сплошные неудобства. Рассказываем, под какими знаками рождаются люди, для которых опоздание на часок-другой - норма.

Близнецы

“У меня в запасе еще куча времени, поваляюсь пять минуточек”, - думают Близнецы и в итоге начисто забывают про то, что вообще куда-нибудь собирались.

А внезапно вспомнив, собираются как на пожар, но все равно выходят из дома с большим опозданием.

Представители воздушного знака способны “собрать” абсолютно все причины, которые мешают добраться на встречу вовремя - потеряли ключи, долго ждали транспорт, застряли в пробке… Одним словом, это люди - тридцать три несчастья.

Близнецы не испытывают сильных угрызений совести из-за своей непунктуальности. Они считают, что ничего страшного не произойдет, если человек подождет их. Всегда ведь можно чем-то занять себя в ожидании.

Лев

Лев не опаздывает, Лев задерживается - эту истину стоит запомнить всем, кто имеет дело в представителями огненного знака. У них все расписано по пунктам в ежедневнике, и если они выбиваются из графика, значит, на то есть веская причина.

Винить Льва в опоздании невозможно - одарит таким выразительным взглядом, как будто его незаслуженно оклеветали.

А затем будет общаться с наглецом подчеркнуто прохладно, пусть и вежливо.

При этом Лев может позволить себе опоздать на встречи, важные для других людей. А вот на мероприятиях, которые позарез нужны ему самому, огненный знак появляется вовремя. И пусть только кто-то посмеет упрекнуть его в двойных стандартах!

Рыбы

Представители водного знака - люди неторопливые, обожающие поспать подольше и позависать над просмотром фильма или сериала непосредственно перед выходом из дома. Это-то и мешает им приходить везде вовремя.

Слово “самодисциплина” незнакомо Рыбам. Им нужен человек, который будет постоянно напоминать им о грядущих планах, а лучше отводить за ручку на запланированные мероприятия и встречи.

Рыбки, конечно, могут создать себе миллион напоминалок и поставить десятки будильников, но в конечном итоге махнут на них рукой и будут придерживаться своего привычного неторопливого ритма жизни.